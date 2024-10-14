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Elista запускает огромный 85-дюймовый Google TV с передовыми функциями
Индийский бренд Elista выпустил свой самый крупный телевизор — 85-дюймовую модель Google TV, которая предлагает множество современных функций.

Бренд Elista, ставший популярным в Индии, анонсировал запуск своего самого большого телевизора — 85-дюймовой модели Google TV, получившей обозначение GTV-85UILD. Эта новинка обещает улучшить качество развлечений благодаря передовым технологиям и современному дизайну.

Телевизор Elista GTV-85UILD выделяется своим 85-дюймовым дисплеем с разрешением 4K HDR, который поддерживает стандарт HDR 10. Это обеспечивает пользователям высокую точность цветопередачи и впечатляющую контрастность, создавая реалистичные изображения. Такой размер экрана делает модель идеальной для больших помещений, где зрители могут насладиться качественным контентом без потери детализации.

Дизайн телевизора отличается безрамочной конструкцией, что увеличивает соотношение экрана к корпусу и создает более захватывающее впечатление от просмотра. Модель работает на платформе Google TV, предлагая удобный интерфейс с персонализированными рекомендациями. Пользователи могут легко управлять контентом с помощью единого списка просмотра, который охватывает такие сервисы, как Netflix, Prime Video и YouTube.

Что касается подключения, GTV-85UILD обеспечивает надежное соединение благодаря поддержке двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth. Телевизор оснащен несколькими портами, включая три HDMI, два USB, один AV, вход RF и порт Ethernet (RJ45), что позволяет подключать различные устройства без лишних усилий.

Звуковая система телевизора использует технологию Dolby Audio, которая обеспечивает качественное звучание с четкими диалогами и динамичными звуковыми эффектами.

85-дюймовая модель GTV-85UILD расширяет линейку Google TV от Elista, которая уже включает телевизоры размером от 32 до 65 дюймов. Новинка стоит 160900 рупий (около 184 тыс. руб.) и доступна как в магазинах электроники, так и онлайн на Flipkart и Amazon.

#телевизоры #google tv #dolby audio #4k hdr #elista
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