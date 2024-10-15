Международная команда астрономов зафиксировала мощную рентгеновскую супервспышку на звезде HD 251108. Результаты наблюдений открывают новые горизонты в изучении звездной активности и взаимодействия магнитных полей.

В конце 2022 года астрономы наблюдали мощную рентгеновскую супервспышку на гигантской звезде HD 251108, находящейся на расстоянии около 1646 световых лет от Земли. Эта звезда, относящаяся к типу K, имеет массу, превышающую массу Солнца в семь раз, и эффективную температуру около 4460 К. Исследования, проведенные с использованием телескопа NICER и наземных обсерваторий, предоставили уникальную информацию о вспышечной активности звезды.

Эволюция спектров NICER во время вспышки; показаны четыре спектра с одной орбиты каждый. Спектры разбиты на бины с минимальным количеством 25 отсчетов в бине. Цвета соответствуют времени наблюдения

Группа ученых под руководством Ганса Морица Гюнтера из Массачусетского технологического института начала следить за супервспышкой сразу после ее возникновения. Наблюдения длились 28 дней, во время которых астрономы фиксировали затухание вспышки с высокой детализацией. Ученые смогли зафиксировать пиковый поток энергии, который составил около 10 дециллионов эрг/с в диапазоне 0,5–4,0 кэВ. Это событие стало одним из самых мощных всплесков, когда-либо зарегистрированных.

Астрономы оценили длину вспышечной петли, которая оказалась в два-четыре раза больше радиуса самой звезды. Примерно через десять дней после пика вспышки исследователи заметили краткую фазу повторного нагрева, что привело к отклонению кривой блеска от первоначального спада. Это наблюдение подтвердило, что вспышка не является одноразовым событием, а может включать сложные процессы.

Во время исследования ученые отметили стабильное химическое изобилие HD 251108, что соответствует свойствам активных звезд. Важно, что кривая рентгеновского блеска совпадала с распадом потока водорода-альфа, что указывает на сложные взаимодействия в атмосфере звезды. Это открытие подчеркивает важность изучения таких объектов для понимания звездной динамики.

Звезда HD 251108 демонстрирует вращательную модуляцию с периодом 21,3 дня. Это поведение может объясняться наличием крупных звездных пятен, которые остаются стабильными на протяжении нескольких лет. Наблюдения также показали фотометрическую изменчивость порядка 0,5 зв. величины, что указывает на наличие стабильных структур на поверхности звезды.

Изучение таких супервспышек, как на HD 251108, открывает новые возможности для понимания механизмов, управляющих звездной активностью. Понимание взаимодействия магнитных полей и поверхностей звезд поможет астрономам создать более полное представление о динамике и эволюции подобных объектов.