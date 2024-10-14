NASA запускает миссию Europa Clipper, чтобы выяснить, может ли на луне Юпитера существовать жизнь. Космический аппарат отправится исследовать океан под ледяной корой Европы и искать признаки обитаемости.

NASA готовится запустить миссию Europa Clipper, целью которой станет изучение луны Европы, спутника Юпитера. Ученые надеются выяснить, содержит ли океан под ее ледяной корой необходимые для жизни элементы. Запуск запланирован на 14 октября с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy.

Europa Clipper будет двигаться по специальной орбите, которая минимизирует воздействие радиации, позволяя проводить близкие пролеты над Европой. На протяжении 49 таких пролетов аппарат соберет данные о толщине ледяной оболочки и о составе океана, находящегося под ней. Ученые планируют исследовать поверхность луны в поисках органических соединений, которые могут указывать на обитаемость.

Ключевым инструментом в этой миссии станет MISE (Mapping Imaging Spectrometer for Europa), который будет анализировать отраженный свет в инфракрасном диапазоне. Это позволит определить наличие солей и органических материалов, необходимых для жизни. Также аппарат будет использовать E-THEMIS, чтобы искать горячие точки, откуда могут выбрасываться материалы из океана.

Камеры EIS (Europa Imaging System) обеспечат получение высококачественных изображений поверхности, что поможет понять геологические процессы, происходящие на Луне. Аналогично, Europa-UVS будет искать возможные шлейфы воды, которые могут свидетельствовать о наличии океана под льдом.

Космический аппарат также будет оснащен приборами MASPEX и SUDA для анализа газов и частиц, выбрасываемых с поверхности луны. Эти инструменты помогут понять состав материалов, выбрасываемых в результате столкновений с микрометеоритами.

Миссия Europa Clipper не ограничится только поверхностными исследованиями. Ученые намерены изучить внутреннюю структуру Европы, измеряя магнитные поля и электрические токи, чтобы узнать больше о глубине и солености океана. Инструмент REASON позволит заглянуть под ледяной покров и оценить его толщину.

Собранные данные помогут создать компьютерные модели, которые могут раскрыть состав и температурный профиль океана. Это исследование может привести к новым открытиям о возможных условиях для жизни на Европе. Ученые уверены, что результаты миссии поднимут множество новых вопросов и углубят понимание астробиологического потенциала других миров.

Основные научные цели Europa Clipper заключаются в определении толщины ледяной оболочки, изучении ее взаимодействия с подземным океаном и характеристике геологии луны.