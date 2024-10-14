Аналитики Morgan Stanley уверены в успехе графических процессоров NVIDIA Blackwell, прогнозируя объем производства до 800 тыс. единиц к первому кварталу 2025 года. Ожидается, что новые чипы принесут компании значительную выручку, превзойдя продажи предыдущей модели Hopper.

Анализ от Morgan Stanley показывает, что NVIDIA готовится к успешному запуску графических процессоров нового поколения Blackwell. Ожидается, что к первому кварталу 2025 года объем производства этих чипов достигнет 750–800 тыс. единиц, что станет значительным достижением для компании.

Согласно данным аналитиков, продажи Blackwell будут столь успешными, что выручка превзойдет показатели графических процессоров Hopper уже в начале 2025 года. В четвертом квартале 2024 года объем производства Blackwell составит около 250–300 тыс. единиц, что принесет NVIDIA доход в диапазоне от $5 до $10 миллиардов. Это соответствует оптимистичным прогнозам, основанным на проверках цепочки поставок.

Morgan Stanley также отмечает, что объем производства чипов Hopper, включая модели H200 и H20, составит около 1,5 миллиона единиц в четвертом квартале 2024 года, но постепенно снизится до 1 миллиона единиц к первому кварталу 2025 года. Учитывая, что чипы Blackwell будут стоить на 60–70% дороже, чем Hopper, их выручка должна значительно превысить доходы от предыдущей модели.

Аналитическая компания подчеркивает, что проблемы с первоначальным чипом Blackwell уже решены, что создает уверенность в успешном выходе на рынок. Производственные планы на 2025 год демонстрируют колоссальный рост, о чем мы сообщали несколько дней тому назад: здесь вы можете подробнее узнать про беспрецедентно большие оптовые закупки чипов Blackwell.