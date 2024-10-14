Компания Shenzhen United Aircraft Technology Co., Ltd. анонсировала Lanying R6000, первый в мире 6-тонный беспилотник с поворотным винтом. Этот уникальный аппарат представят на авиасалоне в Чжухае в 2024 году.

На фоне стремительного развития беспилотных технологий, компания Shenzhen United Aircraft Technology Co., Ltd. представила Lanying R6000, который стал первым в мире беспилотником с поворотным винтом и максимальной взлетной массой 6 тонн.

Стало известно, что этот аппарат сошел с конвейера 11 октября на производственном заводе Wuhu United Aircraft и готовится к демонстрации на авиасалоне в Чжухае в 2024 году.

Lanying R6000 выделяется своими впечатляющими характеристиками, включая максимальную коммерческую нагрузку в 2 тонны и возможность перевозки до 10 пассажиров. Беспилотник способен на дальность полета до 4000 километров, что делает его подходящим для различных задач, от грузоперевозок до пассажирских рейсов. При этом максимальная крейсерская скорость достигает 550 километров в час, а высота полета может составлять до 7620 метров.

Этот беспилотник сочетает в себе преимущества вертолетов и самолетов с неподвижным крылом. Он может взлетать и приземляться вертикально, зависать в воздухе и развивать высокие скорости. Конструкция с поворотным винтом обеспечивает ему уникальные летные характеристики, которые могут значительно расширить возможности использования в различных сферах, включая транспортировку и спасательные операции.

15-й Китайский авиасалон (2024 Zhuhai Air Show) пройдет в Международном авиасалоне Чжухай с 12 по 17 ноября этого года.