Над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в Вирджинии в течение 17 дней замечали множество загадочных дронов. Пентагон не смог выяснить, кто управлял этими беспилотниками и как их остановить.

Как стало известно из зарубежных СМИ, в небе над Вирджинией в минувшем году сложилась тревожная ситуация. Беспилотные летательные аппараты, которые на протяжении почти трех недель кружили над стратегически важными американскими военными объектами, привлекли внимание не только местных жителей, но и высокопоставленных военных.

Информация о таинственных дронах, появлявшихся над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк, обеспокоила многих в США. Дело в том, что беспилотники, словно призраки, проявлялись в вечерние часы, их полеты длились от 45 до 60 минут. Офицеры, ответственные за безопасность, пытались установить связь с дронами, но все усилия оказались тщетными. Генерал ВВС США Марк Келли, лично заинтересованный в происходящем, поднялся на крышу своей эскадрильи, чтобы своими глазами увидеть эту аномалию.

Чиновники Пентагона оказались в тупике. Никто не мог объяснить, откуда берутся эти беспилотники и как они проникают в воздушное пространство, охраняемое самыми современными системами.