Роскомнадзор обновил проект приказа, который касается ограничения работы интернет-ресурсов, угрожающих безопасности. Новый документ наделяет ведомство полномочиями по блокировке сайтов, содержащих экстремистскую и террористическую информацию.

Роскомнадзор вновь привлек внимание к вопросам безопасности в интернете. Ведомство представило обновленный проект приказа, который уточняет порядок ограничения работы интернет-ресурсов, создающих угрозу экстремизма и терроризма. Этот шаг вызвал широкий общественный интерес и обсуждения, о чем мы сообщали здесь.

В новом документе Роскомнадзор добавил подпункт, который четко определяет, какие интернет-ресурсы могут быть подвержены блокировке. Ведомство получило право ограничивать доступ к сайтам на основании требований генерального прокурора РФ. Это означает, что для каждого случая потребуется конкретное обоснование, что делает процесс более прозрачным.

Согласно действующему законодательству, существует множество видов информации, которые могут считаться запрещенными. Решения о классификации той или иной информации принимает как суд, так и различные государственные органы. Важно отметить, что принятие решений о блокировке интернет-ресурсов, которые не выполняют требования законодательства, может осуществляться несколькими ведомствами. Новый проект приказа уточняет, как именно центр мониторинга и управления сетями связи будет действовать в таких случаях.

Отметим, что несмотря на недавнее добавление подпункта, фактически эти меры уже применяются. Ведомство давно занимается регулированием контента, связанного с экстремизмом и терроризмом. Новая формулировка служит не только для уточнения, но и для легитимации уже существующей практики. Теперь специалисты Роскомнадзора могут более четко обозначать ситуации, в которых необходимо вмешательство.

Общественность активно обсуждает эти изменения. Многие эксперты считают, что такие меры помогут повысить безопасность в сети, однако критики указывают на возможные злоупотребления. Важно, чтобы сохранялся баланс между свободой слова и необходимостью защиты общества.