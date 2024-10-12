Роскомнадзор разработал проект приказа, который позволит ему замедлять работу онлайн-ресурсов без судебных решений. Это изменение, инициированное Генпрокуратурой, вызвало серьезные обсуждения среди экспертов и операторов связи.

Роскомнадзор (РКН) на днях представил проект приказа, который может значительно изменить правила игры в сфере управления интернет-ресурсами. Согласно этому документу, ведомство получит возможность замедлять работу любых онлайн-платформ на основании внесудебного решения Генпрокуратуры. Это нововведение, как утверждают эксперты, может привести к значительным изменениям в интернет-пространстве России.

Проект приказа, опубликованный 11 октября для общественного обсуждения, позволяет РКН управлять сетями связи через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ). Это означает, что теперь ведомство сможет отправлять обязательные указания операторам связи и владельцам технологических сетей. Такие поправки к закону «О связи» стали возможны благодаря изменениям, принятым 8 августа 2024 года.

Алексей Амелькин, президент Ассоциации операторов связи «Макател», пояснил, что обязательные указания могут включать установку систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и блокировку сайтов. ТСПУ, которые уже функционируют у всех операторов связи, способны фильтровать интернет-трафик и замедлять доступ к ресурсам. Однако многие операторы жалуются, что не имеют полной информации о том, как именно РКН управляет трафиком, называя эти системы «черными ящиками».

Ранее РКН использовал технические средства для замедления работы ресурсов, но теперь получает юридическое обоснование для своих действий. Это вызывает определенную обеспокоенность, поскольку Генпрокуратура не обязана раскрывать детали своих решений. Эксперты подчеркивают, что такая практика может привести к отсутствию прозрачности в действиях регуляторов. Более того, операторы связи, такие как «Ростелеком» и «МТС», предпочитают воздерживаться от комментариев по этому вопросу.