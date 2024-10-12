Специалисты Сеченовского университета разработали инновационный прототип «кожи-на-чипе», обогащенный естественным микробиомом. Эта модель позволит более эффективно тестировать лекарства и изучать механизмы кожных заболеваний.

Научное сообщество сделало важный шаг вперед в области дерматологии. Ученые из Института регенеративной медицины Сеченовского университета представили уникальный прототип «кожи-на-чипе», который включает в себя естественный микробиом.

Создание «кожи-на-чипе» стало возможным благодаря использованию коллагеновой мембраны, на которой расположены кератиноциты и фибробласты — ключевые клетки кожи. На верхнем слое обитают бактерии, представляющие естественный микробиом. Ученые разработали систему, которая позволяет клеткам и микроорганизмам взаимодействовать, как это происходит в реальной коже.

Микробиом играет важную роль в здоровье кожи. Он влияет на метаболизм и эффективность лекарств, применяемых на поверхности. В существующих моделях не учитывают этот фактор, что затрудняет разработку новых препаратов. Полина Бикмулина, руководитель проекта, подчеркивает, что микроорганизмы могут изменять свойства лекарств, что делает их влияние критически важным при создании новых терапий.

Тестирование новой модели уже началось. Ученые проверяют реакцию «кожи» на стандартные лекарственные вещества. Цель — убедиться, что модель действительно отражает поведение живой кожи. Если результаты будут положительными, исследователи смогут перейти к испытаниям более сложных препаратов.

Потенциал этой технологии огромен. Она не только ускоряет процесс разработки новых лекарств, но и позволяет изучать механизмы заболеваний, таких как акне или псориаз. Бикмулина отмечает, что понимание взаимодействия бактерий в микробиоме поможет выявить ключевые микроорганизмы, влияющие на здоровье кожи.

Кроме того, искусственная кожа с микробиомом может значительно снизить стоимость исследований. Ученым не придется беспокоиться о индивидуальных особенностях каждого пациента, поскольку модель обеспечивает стандартизированные результаты. Это открытие позволит тестировать более агрессивные препараты, которые ранее могли быть слишком рискованными для клинических испытаний.

Эксперты уверены, что использование «кожи-на-чипе» станет важным инструментом в дерматологии и косметологии. Наталья Михайлова, врач-дерматовенеролог, подчеркивает, что такая модель поможет быстрее находить ответы на вопросы, возникающие в процессе разработки средств. В будущем ученые планируют расширить свои исследования, создавая модели других тканей и органов, что откроет новые перспективы в медицине.