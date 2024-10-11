Недавние наблюдения за Большим Красным пятном (БКП) на Юпитере, проведенные космическим телескопом «Хаббл», открыли новые аспекты его поведения. Ученые обнаружили, что этот гигантский шторм не так стабилен, как считалось ранее, и демонстрирует неожиданные колебания в размере.
Астрономы следят за БКП уже более 150 лет, и его изучение продолжает приносить новые открытия. Последние изображения, полученные с помощью «Хаббла», были собраны за 90 дней, начиная с декабря 2023 года. Эти снимки показали, что пятно колебалось, сжимаясь и разжимаясь. Эми Саймон из Центра космических полетов имени Годдарда отметила, что хотя ученые знали о небольших изменениях в движении пятна, колебания его размера стали неожиданными.
С помощью высококачественных изображений «Хаббла» команда исследователей смогла наблюдать, как БКП изменяет свои размеры, что не имело четких объяснений с точки зрения гидродинамики. Пятно, по сути, стало «трясущейся миской с желатином», как описали его в пресс-релизе NASA. Это наблюдение стало возможным благодаря программе Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), которая отслеживает Юпитер и другие планеты Солнечной системы на протяжении десяти лет.
Саймон и ее коллеги направили телескоп на пятно, находящееся между двумя мощными струйными течениями. Они изучали его форму, размеры и изменения цвета, чтобы понять, как эти факторы влияют на его динамику. Майк Вонг из Калифорнийского университета в Беркли объяснил, что изменения в движении пятна напоминают «сэндвич», в котором хлеб вынужден выпирать из-за большого количества начинки. Это сравнение подчеркивает, как струйные течения влияют на стабильность шторма.
Исследования показали, что БКП продолжает сжиматься, и ученые предсказывают, что в будущем оно примет более стабильную и менее вытянутую форму. Саймон добавила, что в данный момент пятно переполняет свою широтную полосу относительно ветров, и как только оно сожмется, ветры смогут удерживать его на месте.