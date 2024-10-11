Космический телескоп «Хаббл» сделал новые высококачественные снимки Большого Красного пятна на Юпитере, которые показали его нестабильность. Исследование выявило, что этот гигантский шторм колебался и менял размер, что удивило астрономов.

Недавние наблюдения за Большим Красным пятном (БКП) на Юпитере, проведенные космическим телескопом «Хаббл», открыли новые аспекты его поведения. Ученые обнаружили, что этот гигантский шторм не так стабилен, как считалось ранее, и демонстрирует неожиданные колебания в размере.

Астрономы следят за БКП уже более 150 лет, и его изучение продолжает приносить новые открытия. Последние изображения, полученные с помощью «Хаббла», были собраны за 90 дней, начиная с декабря 2023 года. Эти снимки показали, что пятно колебалось, сжимаясь и разжимаясь. Эми Саймон из Центра космических полетов имени Годдарда отметила, что хотя ученые знали о небольших изменениях в движении пятна, колебания его размера стали неожиданными.

С помощью высококачественных изображений «Хаббла» команда исследователей смогла наблюдать, как БКП изменяет свои размеры, что не имело четких объяснений с точки зрения гидродинамики. Пятно, по сути, стало «трясущейся миской с желатином», как описали его в пресс-релизе NASA. Это наблюдение стало возможным благодаря программе Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), которая отслеживает Юпитер и другие планеты Солнечной системы на протяжении десяти лет.

Саймон и ее коллеги направили телескоп на пятно, находящееся между двумя мощными струйными течениями. Они изучали его форму, размеры и изменения цвета, чтобы понять, как эти факторы влияют на его динамику. Майк Вонг из Калифорнийского университета в Беркли объяснил, что изменения в движении пятна напоминают «сэндвич», в котором хлеб вынужден выпирать из-за большого количества начинки. Это сравнение подчеркивает, как струйные течения влияют на стабильность шторма.





Исследования показали, что БКП продолжает сжиматься, и ученые предсказывают, что в будущем оно примет более стабильную и менее вытянутую форму. Саймон добавила, что в данный момент пятно переполняет свою широтную полосу относительно ветров, и как только оно сожмется, ветры смогут удерживать его на месте.