Internet Archive столкнулся с серьезной утечкой данных, в результате которой стали известны адреса электронной почты и пароли 31 миллиона пользователей. Атака типа DDoS привела к отключению сервиса и вызвала массовую обеспокоенность среди пользователей.

Недавняя атака на Internet Archive привела к раскрытию данных десятков миллионов пользователей. Сервис, известный как цифровая библиотека, стал жертвой DDoS-атаки, что вызвало значительные сбои в его работе и привело к утечке конфиденциальной информации.

Кейл сообщил, что сайте был поврежден из-за внедренного хакерами сообщения, которое гласило, что пользователи Internet Archive находятся под угрозой. В этом сообщении также упоминался сайт «Have I Been Pwned», который отслеживает утечки данных и подтвердил, что информация о 31 миллионе учетных записей действительно была украдена. Раскрытые данные включают имена пользователей, адреса электронной почты и хэши паролей, зашифрованные с использованием bcrypt.

Хакерская группа, известная как «SN_BLACKMETA», взяла на себя ответственность за атаку и опубликовала заявление на платформе X, в котором утверждала, что Internet Archive стал мишенью из-за своего статуса американской организации. Группа высказала политические мотивы своей атаки, указывая на действия правительства США, которые, по их мнению, поддерживают «геноцид, осуществляемый террористическим государством «Израиль».

Утечка данных такого масштаба ставит под сомнение безопасность и защиту информации в цифровых библиотеках и других онлайн-сервисах. Многие пользователи начали менять свои пароли и проверять свои учетные записи на наличие утечек, что подчеркивает важность кибербезопасности в современном мире. Internet Archive, как некоммерческая организация, предоставляет доступ к огромному количеству цифровых ресурсов, включая книги, веб-сайты и мультимедийные материалы.