Американские ученые разработали первую жидкость для паутины, способную затвердевать при выстреле. Этот материал вдохновлен природой и комиксами о Человеке-пауке.

Исследователи из Silklab в Университете Тафтса сделали важный шаг к осуществлению мечты многих поклонников Человека-паука, создав первую рабочую жидкость для паутины. Эта инновация сочетает в себе элементы природы и популярной культуры, предлагая новые возможности в области материаловедения.

Американские ученые разработали уникальный материал, который может имитировать свойства паутины. Для этого они использовали шелковистые волокна из коконов моли, известные как фиброин. Этот компонент смешивают с специальными клеями и выстреливают через устройство с игольчатым наконечником. В результате получается поток жидкости, который, распускаясь, прилипает к объектам и быстро затвердевает. Это позволяет создавать прочные соединения на расстоянии, что делает технологию особенно интересной для различных применений.

Исследования показывают, что новая паутина обладает прочностью, превышающей прочность искусственных аналогов в тысячу раз. Хотя созданный материал не достигает прочности настоящей паутины, он все же способен поднимать предметы, вес которых в 80 раз превышает его собственный. Это открытие стало результатом случайного наблюдения одного из исследователей, Марко Ло Прести, который заметил, что при очистке стеклянной посуды ацетоном образуется вещество, похожее на паутину.

Ло Прести объяснил, что пауки не стреляют своей паутиной, а вытягивают шелк из своих желез, контактируя с поверхностью. Новый подход позволяет выстреливать волокна из устройства, что открывает новые возможности для использования материала. Прести связывает свою работу с, вдохновением, которое пришло не из биологии, а из комиксов о супергероях.

Команда провела множество экспериментов, чтобы оптимизировать состав и структуру материала. Они стремились создать не просто красивую, но и функциональную паутину, которая могла бы найти применение в различных областях, от медицины до строительства. Эта технология может стать основой для разработки новых клеевых систем и материалов, которые обеспечивают надежные соединения в сложных условиях.

Пока еще далеко до момента, когда люди смогут стрелять паутиной, как Человек-паук, но этот прорыв в науке открывает двери для будущих исследований и разработок.