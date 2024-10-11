Концерн "Калашников" завершил успешные испытания нового беспилотника "Голиаф" в зоне специальной военной операции. Этот дрон может значительно усилить тактические звенья российских силовых структур благодаря своим уникальным возможностям.

Совсем недавно концерн "Калашников" продемонстрировал свои новейшие разработки в области беспилотной авиации. Новый дрон "Голиаф" прошел испытания в условиях специальной военной операции, и результаты оказались многообещающими. Этот беспилотник способен не только вести воздушную разведку, но и эффективно поражать цели.

Дрон "Голиаф" представляет собой коптерный аппарат, вес которого в снаряженном состоянии чуть превышает 1 килограмм. Несмотря на небольшие размеры, он обладает впечатляющим арсеналом возможностей. Беспилотник может выполнять задачи по сбору разведывательной информации в режиме реального времени, что особенно важно в условиях активных боевых действий.

Кроме того, "Голиаф" способен поражать небронированную технику и личный состав. Испытания прошли успешно, и концерн уже рассматривает возможность массового производства "Голиафов" для оснащения тактических звеньев.