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«Росэлектроника» презентует мобильное приложение для управления посевной техникой
Холдинг «Росэлектроника» на выставке «Агросалон-2024» представил прототип мобильного приложения для управления посевной техникой. Приложение позволяет устанавливать нормы внесения семян и удобрений через смартфон.

На выставке «Агросалон-2024» холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал прототип мобильного приложения, которое позволяет управлять посевной техникой дистанционно. Это решение открывает новые возможности для агрономов, позволяя управлять процессом внесения семян и удобрений прямо с экрана смартфона.

Разработка приложения, созданного на базе пензенского «Радиозавода», обеспечивает удаленное управление электромотором высевающего аппарата. Инженеры реализовали возможность регулировки количества вносимых в почву семян и удобрений с помощью мобильного устройства. Приложение уже прошло отбор в рамках корпоративного бизнес-акселератора Ростеха и стало одним из победителей программы «Вектор» 2024 года.

На выставке демонстрируют работу приложения на флагманской сеялке С-6000, которая выпускается серийно. Эта техника выделяется высокой износостойкостью и точностью дозирования, что делает ее идеальным инструментом для современных агрономов. Сеялка оснащена двухсекционным бункером объемом 3000 литров, что позволяет одновременно вносить два вида посевного материала или удобрения за один проход.

Конструкция сеялки позволяет работать даже на влажной почве, обеспечивая равномерное распределение семян без их повреждения. При этом техника поддерживает высокую скорость работы до 14 км/ч и отличается низким расходом топлива. Упрощение труда механизаторов стало одной из главных целей разработки.

Важно, что система управления электромотором значительно ускоряет процесс посева. Приложение осуществляет связь с электромотором через Wi-Fi, что делает управление более удобным и интуитивным. В будущем разработчики планируют интегрировать технологию с системами геопозиционирования, что откроет возможность для автоматизированного дифференцированного посева на разных участках земель.

Генеральный директор «Радиозавода» Олег Ратников отметил высокую востребованность продукта среди агрохолдингов, которые работают более чем в 50 российских регионах. Сеялки «Быстрица» предназначены для посева различных культур, включая зерновые, бобовые и травы, и способны одновременно вносить удобрения.

#приложение #росэлектроника #агрономия #посевная техника
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