Samsung принимает решение о сокращении руководящих должностей в своих полупроводниковых подразделениях, чтобы улучшить конкурентоспособность. Это шаг направлен на оптимизацию бизнеса и возвращение к более здоровым финансовым показателям.

Samsung начинает масштабную реструктуризацию, сокращая число руководящих должностей в различных подразделениях полупроводников. Этот шаг стал необходимым после того, как компания признала, что ее прогнозы по прибыли на третий квартал 2024 года оказались ниже ожиданий. Несмотря на ожидаемое увеличение прибыли до $6,77 миллиарда, что на 274,5% больше по сравнению с прошлым годом, корейский гигант стремится занять более выгодные позиции в условиях растущей конкуренции, особенно в эпоху искусственного интеллекта.

В рамках новой стратегии Samsung намерена оптимизировать свою организационную структуру, сократив количество руководителей в ключевых секторах, таких как память, литейное производство и системные БИС. Заместитель председателя компании Джун Ён-Хён одобрил этот обзор, который, как ожидается, приведет к значительным сокращениям на уровне высшего руководства. В компании сейчас работает 438 руководителей, что почти в четыре раза превышает количество их конкурентов из SK hynix.

Недавний отчет от The Korea Economic Daily подчеркивает, что Samsung нуждается в обновлении своих операций, чтобы оставаться конкурентоспособной. Неудача в привлечении NVIDIA в качестве клиента высокоскоростной памяти HBM негативно сказалась на прогнозах компании. Джун Ён-Хён поручил провести обзор, который выявил необходимость в заметных изменениях, включая сокращение рабочих мест на уровне президента.

Сокращение руководства в подразделениях памяти и литейного производства должно помочь оптимизировать бизнес, который в настоящее время терпит убытки в триллионы вон. В то время как SK hynix смогла обойти своего конкурента, сохранив всего 119 руководителей, Samsung продолжает сталкиваться с вызовами, связанными с эффективностью своего 3-нм процесса GAA. Эта технология пока не привлекла новых клиентов, что заставляет местные компании обращаться к TSMC.

Аналитики предсказывают, что Samsung может потерять еще $1,564 млрд, в этом году. Однако эти финансовые трудности не означают, что компания планирует отделить свой литейный бизнес. Вместо этого, Samsung прилагает усилия, чтобы оставаться конкурентоспособной и преодолеть текущие трудности. Реструктуризация станет важным шагом на пути к улучшению финансовых показателей и восстановлению доверия к компании в условиях жесткой конкуренции на рынке полупроводников.