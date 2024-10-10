AMD планирует в 2024 году отгрузить 500 000 своих новых ускорителей искусственного интеллекта Instinct MI300X. Эта стратегия поможет компании укрепить свои позиции на рынке ИИ и стать серьезным конкурентом.

AMD объявила о планах отгрузить полмиллиона ускорителей Instinct MI300X в 2024 году, что свидетельствует о ее амбициях на рынке искусственного интеллекта. Этот графический процессор завоевал популярность среди разработчиков благодаря высокой производительности и доступной цене, и теперь компания стремится укрепить свои позиции в быстрорастущем сегменте технологий ИИ.

Позиционируя себя как серьезного игрока в сфере ИИ, AMD внедрила ряд изменений в бизнес-стратегию. Объединение архитектур для центров обработки данных и потребительских графических процессоров стало важным шагом. Сотрудничество с такими гигантами, как Samsung, Microsoft и Oracle, также усиливает позиции компании на рынке. Эти изменения не остались незамеченными. Аналитики отмечают, что Instinct MI300X предлагает выдающуюся производительность на доллар, что делает его привлекательным для клиентов.

Несмотря на то, что AMD все еще отстает от NVIDIA, аналитик KeyBanc Джон Винь подчеркивает, что компания на правильном пути. Ожидаемые отгрузки в 500 000 единиц MI300X в этом году демонстрируют уверенность AMD в своем продукте. Ускоритель уже получил положительные отзывы от таких компаний, как Lenovo, которые оценили его потенциал в области ИИ.

Предстоящее мероприятие «Advancing AI» обещает стать ключевым моментом для AMD. Ожидается, что компания представит новые архитектуры и продемонстрирует свои планы по развитию в сфере ИИ. В рамках этого события AMD планирует представить среднеуровневый графический процессор Instinct MI325X и новую линейку процессоров EPYC пятого поколения. Эти анонсы могут значительно изменить ландшафт конкуренции в индустрии.

Генеральный директор AMD Лиза Су уверена, что суперцикл ИИ только начинается. Она считает, что на рынке еще есть место для новых игроков, которые могут извлечь выгоду из текущего интереса к технологиям ИИ.