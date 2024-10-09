Иранская компания Khodro анонсировала планы по сборке седана Tara в России. Модель 2025 года представили на CarX-2024, и ее цена составит 1,9 миллиона рублей.

На выставке CarX-2024 иранская автомобильная компания Khodro представила обновлённый седан Tara 2025 модельного года. Этот шаг стал важным этапом в попытках иранцев вернуть свои автомобили на российский рынок. Седан, который еще не прошел испытания, уже привлек внимание потенциальных покупателей.

На мероприятии выставили модель, у которой есть ряд обновлений. Изменения коснулись расположения кнопок стеклоподъемников, добавили функцию открытия багажника взмахом ноги и электроприводы передних кресел. Однако, технические новшества не стали главной причиной показа. Иранские производители стремятся наладить массовые продажи в России и сейчас работают над получением одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который ожидают в середине декабря.

Вячеслав Колтунов, маркетолог дистрибьютора Мамарус, сообщил, что рассматриваются две площадки для локальной сборки: одна на юге, другая в центре России. На вопрос о заводе Ставрополь-авто он подтвердил, что это действительно один из кандидатов. Интересно, что в последнее время наблюдается активизация усилий по продаже этого завода, и его цена может упасть до 2 миллиардов рублей к декабрю.

Согласно информации, иранцы хотят сохранить цену на авто с коробкой автомат на уровне 1,9 миллиона рублей даже после повышения утильсбора. Этот момент вызывает особую заинтересованность, так как иранцы стремятся минимизировать влияние новых налогов на конечную стоимость автомобиля. Если все пойдет по плану, обновленные модели Tara и иранского Peugeot 207 поступят в продажу в январе 2025 года, а сборка в РФ начнется, вероятно, через полгода.

Иранская компания уверена, что их автомобиль сможет занять свою нишу на российском рынке, ведь предложение по разумной цене всегда привлекает внимание.