Франция анонсировала разработку нового беспилотного боевого летательного аппарата, который будет работать в паре с истребителем Rafale F5. Этот проект обещает повысить эффективность французских военно-воздушных сил к 2033 году.

Французские военно-воздушные силы анонсировали создание нового беспилотного боевого летательного аппарата, который станет важной частью их стратегии. По утверждению сайта The War Zone, данный дрон, разрабатываемый на основе успешного опыта модели nEUROn, будет дополнять пилотируемый истребитель Rafale Standard F5, обеспечивая новые возможности для выполнения сложных боевых задач.

На церемонии, посвященной 60-летию стратегических военно-воздушных сил, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню представил этот амбициозный проект. Эрик Траппье, гендиректор Dassault Aviation, подчеркнул, что новый беспилотник поможет Франции сохранить технологическое преимущество в воздухе к 2033 году. Это не просто слова; за ними стоит серьезная работа и глубокая приверженность инновациям.

Пока беспилотник остается безымянным, но его характеристики уже вызывают интерес. Он будет обладать скрытностью, что позволит ему эффективно выполнять задачи в сложных условиях. The War Zone сообщает, что дрон будет работать в тандеме с истребителем Rafale, который будет управляться пилотом. Это взаимодействие между пилотируемым и беспилотным летательным аппаратом открывает новые горизонты для тактики ведения боя.

Dassault уже заявила, что беспилотник будет универсальным и сможет адаптироваться к будущим угрозам. Специалисты предполагают, что этот аппарат сможет выполнять широкий спектр задач, от разведки до нанесения ударов по целям. Его внутреннее пространство для полезной нагрузки также обещает быть значительным, что позволит интегрировать различные системы вооружения.

Что касается Rafale Standard F5, который, как ожидается, будет поддерживать новый беспилотник, то планируется сохранить многоцелевой боевой самолет на передовой до 2060 года. Первоначальные исследования для F5 Standard были начаты в прошлом году, а полномасштабная разработка начнется в период 2026-2027 годов.