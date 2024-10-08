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Китайский стартап представил клавиатуру-раскладушку с ПК внутри
Китайская компания Shanghai Shoujie Technology представила на Kickstarter необычное устройство — складную клавиатуру Lunar с полноценным ПК внутри. За $580 пользователи получат мощный гаджет, который сочетает в себе функции клавиатуры и мини-компьютера.

На краудфандинговой платформе Kickstarter появился интересный продукт от китайского стартапа Shanghai Shoujie Technology — клавиатура-раскладушка Lunar. Это устройство привлекло внимание благодаря своей необычной конструкции и функциональности, которые обещают сделать работу более удобной и мобильной.

Lunar выглядит как привычная компьютерная клавиатура, но при этом она скрывает внутри полноценный мини-ПК. Этот гаджет работает на базе процессора AMD Ryzen 7 8840U, который имеет восемь ядер и 16 потоков. Базовая частота достигает 3,3 ГГц, а при необходимости может разгоняться до впечатляющих 5,1 ГГц. В сочетании с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем объемом до 1 ТБ, устройство обеспечивает отличную производительность для офисных задач и развлечений.

Клавиши имеют ножничное переключение и обеспечивают комфортный набор текста. Кроме того, встроенная мини-сенсорная панель позволяет работать без мыши, что делает устройство еще более универсальным. Аккумулятор на 59,2 Втч обеспечивает до 10 часов работы, что подходит для длительных сессий в офисе или во время поездок.

Складная конструкция клавиатуры занимает всего 153 мм x 110 мм x 30 мм и весит 800 граммов. Это делает Lunar удобным для транспортировки. Пользователям придется самостоятельно позаботиться о дисплее и мыши, но наличие двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 позволяет подключать необходимые устройства без труда.

Интересно, что похожий продукт уже представила китайская компания Linglong, но теперь Lunar выходит на глобальный рынок через Kickstarter. Бэкеры уже поддержали проект на сумму почти 40 000 долларов, что значительно превышает первоначальную цель в 1674 доллара. За $580 можно приобрести версию с 16 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ. Для тех, кто готов заплатить больше, предлагаются варианты с увеличенной памятью и хранилищем.

Поставки всех моделей ожидаются в январе 2025 года, и уже сейчас Lunar вызывает большой интерес среди пользователей. Проект демонстрирует, как инновационные идеи могут изменить привычные подходы к технологиям, сочетая в себе функции, которые раньше казались несовместимыми.

#kickstarter #клавиатура #пк #lunar
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