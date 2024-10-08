Объединенная двигателестроительная корпорация представила инновационный виртуальный комплекс для обучения работе с новым двигателем АЛ-41СТ-25. Первая демонстрация пройдет на Петербургском международном газовом форуме с 8 по 11 октября.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) анонсировала создание уникального программного комплекса, который использует технологии виртуальной реальности для подготовки специалистов по новейшему индустриальному двигателю АЛ-41СТ-25. Этот проект обещает значительно улучшить процесс обучения, сделав его более интерактивным и доступным.

Виртуальный тренажер позволит пользователям изучать двигатель АЛ-41СТ-25 в деталях, просматривая его узлы и компоненты с разных углов и в разрезе. С помощью этого комплекса сотрудники смогут не только ознакомиться с конструкцией, но и освоить навыки технического обслуживания и ремонта.

На Петербургском международном газовом форуме, который проходит с 8 по 11 октября, ОДК впервые продемонстрирует возможности нового комплекса. Директор по цифровой трансформации компании, Вячеслав Христолюбов, отметил, что виртуальная реальность обеспечивает эффективное освоение профессиональных навыков.

В основе тренажера лежит высокодетализированная 3D-модель двигателя, созданная специалистами ОДК и уфимского ОКБ им. А. Люльки. Платформу для VR-тренажера разработала российская IT-компания «Номикс», которая адаптировала 3D-модель для работы с виртуальными шлемами. Компактность и мобильность комплекса позволяют использовать его на различных площадках, что делает обучение более доступным.

Тренажер включает три режима: «Демонстрация», «Обучение» и «Экзамен». В режиме «Демонстрация» пользователи могут ознакомиться с конструкцией двигателя, а в режимах «Обучение» и «Экзамен» они изучают детали и узлы, а затем проходят проверочные задания. Результаты фиксируются, что позволяет оценить уровень усвоенных знаний и выявить возможные ошибки.

Генеральный директор «Номикс», Иван Головенчик, подчеркнул, что сотрудничество с ОДК и ОКБ им. А. Люльки дало возможность создать один из самых реалистичных тренажеров для обучения. Проект станет основой для дальнейшей цифровизации отрасли, что особенно актуально в условиях стремительного прогресса технологий.

Посетители форума получат уникальную возможность протестировать виртуальный комплекс в демонстрационном режиме.