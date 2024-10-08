Строительство самого высокого небоскреба в мире, башни JEC, завершится к 2028 году.

Скоро город Джидда обретет самое высокое здание в мире — башню Jeddah Economic Company (JEC), высота которой составит 1007 метров. Ожидается, что завершение строительства произойдет в 2028 году.

Башня JEC, изначально известная как Башня королевства, а затем переименованная в Башню Джидды, в конечном итоге получила свое название от экономической компании, которая управляет проектом. Архитекторы Эдриан Смит и Гордон Гилл разработали уникальную треугольную форму здания, вдохновленную листьями пустынного растения. Эта форма не только эстетически привлекательна, но и функциональна, позволяя зданию эффективно противостоять сильным ветрам на высоте.

Строительство началось более десяти лет назад, но проект столкнулся с задержками, в частности, из-за политических изменений в стране. На момент остановки работ, башня уже достигла 60 этажей. Однако в прошлом году поступили сообщения о возобновлении работ, и теперь проект официально продолжает свою реализацию.

Фундамент башни поддерживается 270 буронабивными сваями, которые углубляются до 105 метров в землю. Это обеспечивает необходимую устойчивость для такого масштабного сооружения. Внутреннее пространство небоскреба включает 157 этажей и 59 лифтов, что сделает его одним из самых комфортабельных зданий в мире. Здесь разместятся офисы, роскошный отель и квартиры, а также самая высокая обсерватория, которая привлечет туристов со всего мира.

Общая стоимость контракта на строительство составляет 7,2 миллиарда саудовских риалов (около 184 млрд руб.). Из этой суммы уже выплачено около 1,1 миллиарда за ранее выполненные работы. Проект финансируется за счет внутренних источников и банковских услуг, что подтверждает его серьезность и значимость для региона.

Башня JEC станет частью более крупного проекта Jeddah Economic Company City, который охватит площадь около 5,3 миллиона квадратных метров. Первая фаза строительства включает в себя создание инфраструктуры, включая системы электроснабжения, водоснабжения и высокоскоростного интернета. Saudi Binladin Group, которая изначально начала строительство, продолжит работу по новому контракту, что позволит завершить проект в установленный срок.