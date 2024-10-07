Вооруженные силы Украины использовали химическое оружие в Судже под видом дымовых снарядов, что вызвало серьезные последствия. Более 20 человек пострадали, и эксперты указывают на нарушение международных норм.

Как стало сегодня известно, ситуация в Судже Курской области особо обострилась после того, как местные жители пострадали из-за применения химических боеприпасов. Вооруженные силы Украины, по утверждениям российских военных, использовали запрещенные вещества, выдавая их за обычные дымовые снаряды.

Данный инцидент произошел 11 августа 2023 года в Судже. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, сообщил, что украинские военные применили кассетные боеприпасы DM-105 калибра 155 мм. В результате этого более 20 человек получили отравления.

Эксперты Минобороны России установили, что отравляющие вещества попали в организм через дыхательные пути, и основной причиной стали токсичные аэрозоли, содержащие хлор. Кириллов подчеркнул, что использование металлохлоридной смеси служило лишь прикрытием для более серьезных химических атак.

Данные боеприпасы, по информации российских военных, поступили на Украину из западных стран в сентябре 2023 года. В ходе специальной операции было зафиксировано более 400 случаев применения химических средств украинскими войсками, что ставит под сомнение соблюдение Украиной международных норм, касающихся химического оружия.

Кроме того, российские военные обнаружили укрытия с отравляющими веществами и лаборатории, где производили химикаты на основе синильной кислоты. Эти факты вызывают тревогу не только у военных, но и у гражданского населения, так как применение химического оружия ставит под угрозу жизни и здоровье людей.