На российские дороги вышла новая версия внедорожника — LADA Niva Sport. Модель удивила мощностью и уникальными характеристиками, которые ранее не встречались у «Нивы».





На днях внедорожник LADA Niva Sport впервые появился на российских дорогах. Этот серийный автомобиль вызвал настоящий фурор среди поклонников марки, ведь его мощность составляет 144 л.с. Это значительное увеличение по сравнению с традиционными версиями, где мощность не превышала 83 л.с. Ранее LADA Sport дорабатывала «Нивы» по упрощенной схеме, оставляя в документах стоковые показатели, но теперь ситуация изменилась.

Интересно, что прототипы этой модели имели менее мощные двигатели, выдававшие всего 120 л.с. Однако теперь вопрос о том, какой именно двигатель установят на серийную версию, остается открытым. Либо это будет заявленный 120-сильный «атмосферник», либо более мощный 1.8 Evo, знакомый по Vesta Sport.

Первая серийная LADA Niva Sport зарегистрирована на ООО LADA Sport, а учет автомобиля состоялся всего два месяца назад. Производство новинки стартует в декабре, что создает дополнительный интерес к модели.

Кроме того, LADA Niva Sport получит дисковые тормоза на всех колесах, усиленный задний мост и уникальную подвеску. Здесь установлены оригинальные пружины и амортизаторы от LADA Sport, а также четырехсателлитные межколесные дифференциалы, что улучшает управляемость и проходимость.

Внешний вид новинки также не оставляет равнодушными. Спортивную «Ниву» легко узнать по контрастным черным элементам кузова, оригинальному шильдику Sport на радиаторной решетке и 17-дюймовым дискам с широкими покрышками. Дополнительная диодная светотехника на переднем бампере и воздухозаборник на капоте подчеркивают спортивный характер автомобиля.

Салон LADA Niva Sport также порадует владельцев. Здесь установлены спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой и логотипами LADA Sport, а также кожаный руль с перфорированной обивкой. Декоративные вставки на дверных картах выполнены из серой алькантары с тонкой красной прострочкой.