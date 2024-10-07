Компания Xiaomi приняла решение закрыть возможность разблокировки загрузчика на своих смартфонах. Это изменение повлияет на пользователей по всему миру, ограничив их возможности кастомизации устройств.

Компания Xiaomi, известная своими доступными и функциональными смартфонами, решила сделать шаг, который может изменить правила игры для ее пользователей. Теперь владельцы устройств этой марки столкнутся с закрытием загрузчика, что лишит их возможности вносить изменения в прошивку и устанавливать сторонние приложения.

С момента выхода первых моделей, возможность разблокировки загрузчика привлекала геймеров и энтузиастов, желающих настроить свои устройства под себя. Теперь же эта функция исчезнет, оставив пользователей с ограниченными возможностями.

Разблокированный загрузчик предоставлял пользователям полный контроль над смартфоном. Они могли получать root-права, что позволяло отключать ненужные приложения, изменять системные настройки и устанавливать кастомные прошивки. Это создавало целую экосистему разработчиков, которые создавали уникальные версии Android, адаптированные под потребности пользователей. Теперь, с закрытием этой возможности, многие из них могут потерять интерес к устройствам Xiaomi.

Ситуация обостряется тем, что компания уже ограничила возможность разблокировки загрузчика на своих устройствах в Китае. Это решение связано с требованиями местных властей по безопасности. Однако на международной арене пользователи до недавнего времени могли рассчитывать на более свободный доступ к настройкам своих смартфонов. Теперь же Xiaomi постепенно усложняет процесс, увеличивая время ожидания и требования к заявкам на разблокировку.

Пользователи, которые ранее могли просто отправить электронное письмо с просьбой о разблокировке, теперь сталкиваются с бюрократическими процедурами. Им приходится ждать неделями, а иногда и месяцами, чтобы получить разрешение. Этот процесс становится все более запутанным, и многие теряют терпение.

Если Xiaomi действительно введет глобальный запрет на разблокировку загрузчика, пользователи окажутся в ловушке стандартной прошивки, которая часто не удовлетворяет их требованиям. Ограниченные возможности кастомизации могут привести к тому, что многие поклонники бренда начнут искать альтернативы. Многие недовольны предустановленными приложениями и навязчивой рекламой, которая заполняет интерфейс. Кастомные прошивки часто избавляют от этого спама, и пользователи понимают, что теряют важный инструмент для улучшения своего опыта.

Ожидается, что изменения вступят в силу с релизом нового программного обеспечения HyperOS 2.0 в начале 2025 года.