С 1 марта 2025 года в России начнется эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер дорожного движения. Водители без страховки получат предупреждения через «Госуслуги», что должно помочь снизить число автовладельцев, не имеющих обязательного полиса.

В России с 1 марта 2025 года запустят эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения. Это решение принято на совещании в правительстве и направлено на борьбу с числом водителей, не имеющих обязательной страховки.

Согласно информации, полученной из источников, знакомых с обсуждением, проверка будет осуществляться в течение года. На первом этапе водители, у которых не будет полиса, получат предупреждения через портал «Госуслуги». Штрафов в этот период не предусмотрено, что даст возможность автовладельцам подготовиться к новым требованиям.

Евгений Уфимцев, глава Российского союза автостраховщиков, пояснил, что эксперимент позволит выявить регионы с наибольшим числом водителей без ОСАГО. По оценкам, в стране около 36 миллионов водителей, и от 7 до 10% из них не имеют страховки. В некоторых регионах эта доля может достигать 35%. Ожидается, что в сельской местности процент нарушителей выше, чем в крупных городах.

Николай Галушин, генеральный директор Национальной страховой информационной системы, объяснил, как будет работать новая система. Дорожные камеры будут фиксировать автомобили, а затем информация будет сопоставляться с базой данных по ОСАГО. Если полис найден, информация удаляется. В случае отсутствия страховки водителю отправляется предупреждение. Если же полис не будет найден повторно, к нему применят штрафы после завершения эксперимента.

Система уже готова к запуску, но перед этим необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Это нужно для того, чтобы штраф за отсутствие полиса не приходил более одного раза в день, даже если нарушение зафиксировали несколько камер.

По данным Центробанка, ОСАГО является обязательным для всех водителей и защищает их финансовую ответственность перед пострадавшими в ДТП. В настоящее время штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей, и предполагается, что такая же сумма будет применяться при нарушениях, фиксируемых камерами.

Ситуация с наличием ОСАГО в разных регионах России варьируется. Например, в Дагестане, Чечне и Ингушетии доля водителей без страховки значительно превышает 35%. В то же время в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, этот показатель гораздо ниже.

Запуск системы проверки ОСАГО по камерам обсуждается с 2018 года. Причиной ускорения процесса стало изменение в законодательстве, согласно которому с 1 марта 2025 года полис ОСАГО не будет необходим для регистрации автомобиля. Ожидается, что введение системы штрафов за отсутствие страховки снизит долю водителей без полиса до 5%.

Эксперимент с предупреждениями должен помочь молодым водителям стать более дисциплинированными и приобрести страховку. По мнению экспертов, такая мера создаст более безопасную обстановку на дорогах и позволит добросовестным водителям чувствовать себя защищенными в случае ДТП.