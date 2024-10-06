Иранские военные заявили о своей полной готовности к любому сценарию конфликта с Израилем. Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции подчеркнул, что страна продолжает развивать свои военные возможности, несмотря на экономические санкции.

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, контр-адмирал Алиреза Тангсири, заявил о готовности страны к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем. Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта в регионе и растущей напряженности между двумя странами.

Тангсири отметил, что Иран находится в состоянии конфронтации с Израилем уже 44 года и регулярно проводит учения, отрабатывая различные сценарии возможного противостояния. Он подчеркнул, что несмотря на экономические санкции, страна смогла развить собственное производство военной техники. Это позволяет Ирану гордиться своими достижениями в условиях ограничений.

Контр-адмирал также указал на текущие события в Газе и Ливане, которые, по его мнению, делают этот год особенно значимым. Он считает, что международное сообщество осуждает действия Израиля, и это создает уникальную атмосферу для Ирана, который продолжает развивать свои военные возможности.

На недавнем военном параде, состоявшемся 22 сентября, Тангсири увидел два четких послания: одно для врагов, другое — для союзников. Он подчеркнул, что Иран, несмотря на санкции, может производить все необходимое внутри страны, не полагаясь на внешние силы. Это послание адресовано как друзьям, так и тем, кто может угрожать безопасности региона.

Командующий также отметил важность безопасности Ормузского пролива, заявив, что Иран никогда не позволит американским войскам угрожать этому стратегически важному водному пути. Он добавил, что Иран готов защитить своих союзников, если те окажутся под угрозой.

Тангсири выразил уверенность в том, что Иран обладает достаточными ресурсами и технологиями для противостояния любым угрозам. Он упомянул о проведении многочисленных военных учений, которые помогают стране оставаться готовой к любым вызовам. Командующий подчеркнул, что Иран разрабатывает сценарии, которые учитывают возможные действия врага.

Кроме того, он отметил, что иранский народ, несмотря на давление, продолжает развивать свои военные технологии, включая ракеты с искусственным интеллектом и беспилотные летательные аппараты. Эти достижения, по его словам, отражают стремление Ирана к самодостаточности и готовности отвечать на любые вызовы.

Тангсири также прокомментировал недавние события в Ливане, где израильтяне использовали устройства связи для совершения атак на гражданских лиц. Он назвал эти действия преступлением и отметил, что международное сообщество должно осудить подобные акты насилия.

В заключение контр-адмирал подчеркнул, что Иран продолжает поддерживать свои союзные страны, такие как Йемен, и готов защищать их интересы. Он считает, что чем больше давление оказывается на йеменцев, тем более они развивают свою военную промышленность.