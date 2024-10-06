Российские военные нанесли удар по контейнеровозу, который доставил боеприпасы из Европы в Одесскую область.

Ситуация в Одесской области вновь привлекла внимание после удара ВС РФ по контейнеровозу, который, как утверждают, доставил вооружение из Европы. Это событие стало частью более широкой операции, направленной на уничтожение военных объектов на территории Украины.

По данным Минобороны России, удар по контейнеровозу произошел в порту Южного Одесского региона во время разгрузки. Судно, по информации ведомства, доставило партию боеприпасов и стояло под разгрузкой, что сделало его целью для ракетного комплекса «Искандер». На опубликованных кадрах видно, как начинается детонация, и судно охватывает огонь.

В дополнение к атаке на контейнеровоз, российские силы также нанесли удары по другим объектам в Одессе, включая базу горючего и инфраструктуру аэродрома в Хмельницкой области. Глава областной администрации, Олег Кипер, сообщил о повреждениях, понесенных местным сухогрузом, а также о последствиях для газового трубопровода и торгового оборудования.