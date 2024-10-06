Huawei готовится представить серию Nova 13, и утечки указывают на запуск 22 октября. Ожидаются впечатляющие характеристики и новые функции, которые сделают эти устройства привлекательными для пользователей.

Huawei вновь привлекает внимание к своим смартфонам, и серия Nova 13 обещает стать настоящим событием. Информация о предстоящем запуске устройства уже появилась, а детали вызывают живой интерес у поклонников бренда.

По информации от известного информатора Digital Chat Station, Huawei планирует выпустить серию Nova 13 в октябре. Новые данные от Weibo-аккаунта Fixed Focus Digital уточняют дату — 22 октября.

Это совпадает с сообщениями другого инсайдера, UncleKanshan, что придает слухам дополнительную достоверность. Если эти прогнозы оправдаются, Nova 13 появится на рынке на два месяца раньше, чем ее предшественница, Nova 12, которая дебютировала в декабре.

Ожидается, что новая серия включает четыре модели: Nova 13 Lite, 13s, 13 Pro и 13 Ultra. Все устройства, по слухам, будут работать на флагманском чипсете Kirin 9010, который уже зарекомендовал себя в недавно выпущенной линейке Huawei Pura 70. Модели Pro и Ultra могут предложить поддержку спутникового подключения, что станет значительным шагом вперед для пользователей, ценящих связь в любых условиях.

Камеры также обещают быть на высоте. Серия Nova 13 может использовать брендинг камеры XMAGE, который уже присутствует в флагманских устройствах компании. Улучшенные возможности для селфи с двумя фронтальными камерами добавят привлекательности для любителей автопортретов.

Что касается дисплея, стандартный Nova 13, вероятно, получит плоский экран, тогда как более дорогие модели могут похвастаться слегка изогнутым дизайном. Все устройства, как предполагается, будут иметь разрешение 1,5K, что обеспечит отличное качество изображения, находясь между Full HD и Quad HD.

С точки зрения программного обеспечения, серия Nova 13, скорее всего, будет работать на операционной системе HarmonyOS Next. Интересно, что задняя камера может включать технологию переменной апертуры для основной камеры, а более дорогие модели могут оснастить перископическим телеобъективом. Эти характеристики делают новую серию многообещающей и привлекательной для широкой аудитории.