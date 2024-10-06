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Дмитрий Медведев опубликовал шуточный дайджест реальных международных событий и их последствий
Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале представил "Воскресное обозрение", где с юмором прокомментировал несколько актуальных событий.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев решил порадовать подписчиков своим новым "Воскресным обозрением" в своем Telegram-канале. В этом дайджесте он собрал ряд значимых событий и добавил к ним свои шутливые комментарии, полные сарказма и иронии.

Медведев открыл обзор с упоминания лыжницы Елены Вяльбе, предложившей решительные меры против Лондона. Он с иронией поддержал её идею, намекнув на необходимость "потопить" остров, что демонстрирует крайние настроения среди тех россиян, которые на данный момент уже потеряли веру в возможность наладить добрые отношения как с Британией, так и с остальными членами НАТО, которые уже не только призывают к уничтожению России на поле боя, но и разворачивают полномасштабное перевооружение в большинстве европейских стран.

Следующим в его списке оказался президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который сломал руку при падении с велосипеда. Вместо выражения сочувствия, Медведев высказал недовольство, отметив, что лучше было бы, если бы тот получил более серьезную травму. Это подчеркивает его резкое отношение к тем политикам, которые не скрывают свой негатив по отношении к нашей стране

В отношении нынешнего киевского режима Медведев также не остался равнодушным. Он прокомментировал заявление Владимира Зеленского об "особом Рамштайне", иронично предположив, что Зеленский мог бы заменить известного музыканта на сцене. Кроме того, он обратил внимание на слова депутата Олега Дунды, который предложил перенести вооруженный конфликт в Белоруссию. Медведев отметил, что такие идеи могут привести к опасным последствиям для всех вовлеченных сторон.

В заключение он высказался о концерне Volkswagen, который планирует закрыть заводы в Германии, предсказав "мирную кончину" и для других автопроизводителей, таких как Mercedes и BMW. Его комментарии подчеркивают пессимистичный взгляд на будущее европейской экономики.

#политика #юмор #медведев #события #сарказм
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