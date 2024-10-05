Компания Otokar завершила успешный тендер на поставку 1059 бронированных машин COBRA II в Румынию. Сделка, стоимость которой превышает 934 миллиона долларов, включает создание производственных мощностей в обеих странах.

Турецкая компания Otokar объявила о победе в тендере на поставку 1059 бронированных машин COBRA II в Румынию. Сумма контракта превышает 934 миллиона долларов. Первые 278 единиц произведут на заводе Otokar в Турции, а остальные машины соберут на новом заводе в Румынии. Это сотрудничество создаст новые рабочие места и поддержит экономику региона.

COBRA II представляет собой современную платформу, разработанную для выполнения различных боевых задач. С размерами около 4,3 метра в длину и 2,1 метра в ширину. Дизельный двигатель с мощностью около 300 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 100 км/ч на асфальте.





Кроме того, машина предлагает разнообразные варианты вооружения, включая пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также возможность установки противотанковых ракет. Оснащение современными системами наблюдения, такими как тепловизионные камеры и радары.