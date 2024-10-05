Национальное управление ядерной безопасности США завершило создание первого готового к использованию компонента для ядерной боеголовки W87-1.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США объявило о завершении разработки первого образца плутониевого пита для ядерной боеголовки W87-1. Этот компонент, отвечает за инициирование термоядерной реакции, и станет основой для модернизированных межконтинентальных баллистических ракет LGM-35A Sentinel. Несмотря на это, как утверждает The War Zone, программа сталкивается с множеством проблем, включая перерасход бюджета и задержки.

Плутониевый пит, по сути, представляет собой полое ядро, которое запускает цепную реакцию деления в боеголовке. Когда происходит имплозия, пит достигает сверхкритичности, что запускает мощный взрыв. Такой процесс напоминает домино: одно событие приводит к следующему, создавая разрушительную силу. W87-1 заменит устаревшую W78, которая уже почти полвека находится на вооружении.

Согласно информации NNSA, модернизация ядерного арсенала включает не только разработку новых боеголовок, но и вывод из эксплуатации старых. Замена W78 на W87-1 должна произойти в начале 2030-х годов. Тем не менее, для успешной реализации этой программы необходимо наладить производство плутониевых питов.

США не производили такие компоненты более трех десятилетий. Теперь NNSA ставит перед собой задачу восстановить возможности по созданию не менее 80 питов в год. Лос-Аламосская национальная лаборатория уже начала установку одной из производственных линий, но это только начало долгого пути.

Ожидаемая стоимость проекта достигла почти 141 миллиарда долларов, что почти вдвое превышает первоначальные оценки. Основные расходы связаны с необходимостью обновления инфраструктуры, такой как шахты для ракет и системы управления. Эти изменения требуют времени и ресурсов, что приводит к задержкам в разработке.

Эксперты выражают сомнения в том, что программа сможет реализовать все задуманное в установленные сроки. В частности, Ханс М. Кристенсен, специалист по ядерному оружию, указывает на проблемы с производственными мощностями и потенциальные юридические препятствия. Запланированные заводы сталкиваются с задержками, и недавние судебные решения ставят под сомнение соответствие действий NNSA законодательству.