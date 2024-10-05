Тим Суини, генеральный директор Epic Games, поделился планами компании на ближайшие годы, заявив о финансовой устойчивости. Он рассказал о новых возможностях Unreal Engine и амбициозных проектах, которые ждут игроков.

Epic Games, известная своими революционными играми и мощным игровым движком Unreal Engine, переживает непростые времена. В прошлом году компания сократила численность сотрудников на 16%, что стало следствием чрезмерных затрат на реализацию амбициозных проектов. Однако, судя по последним заявлениям Тим Суини, Epic теперь чувствует себя финансово устойчиво и готова к новым свершениям. На конференции Unreal Fest в Сиэтле он поделился видением будущего компании и её планами на оставшуюся часть десятилетия.

Тим Суини начал свою речь с обсуждения финансовых трудностей, с которыми столкнулась компания. Он откровенно признал, что в прошлом Epic тратила значительно больше, чем зарабатывала. По его словам, ситуация изменилась, и теперь компания находится на пути к финансовой устойчивости. Суини отметил, что расходы сократились до уровня, близкого к доходам, что создает основу для дальнейшего роста.

На конференции он подробно рассказал о новых разработках, включая Unreal Engine и Unreal Editor для Fortnite. Эти инструменты позволяют разработчикам создавать высококачественные игры, а также упрощают процесс разработки для менее опытных пользователей. Суини подчеркнул, что объединение этих двух платформ станет ключевым моментом в развитии компании. Он анонсировал разработку Unreal Engine 6, который позволит создавать приложения, совместимые с различными игровыми платформами. Это даст возможность разработчикам разрабатывать контент, который можно использовать в Fortnite и других играх.

Суини также поделился видением создания «постоянной вселенной» в сотрудничестве с Disney. Эта экосистема будет взаимодействовать с Fortnite, создавая уникальный опыт для пользователей. Он описал, как разработчики смогут использовать одну технологическую базу для создания контента, который можно будет адаптировать под разные платформы, такие как Minecraft или Roblox.

Вместе с тем, несмотря на амбициозные планы, существуют и серьезные вызовы. Суини отметил, что для успешной реализации совместимой метавселенной необходимы усилия не только Epic, но и других крупных игроков, таких как Roblox и Microsoft. На данный момент компания ведет переговоры только с Disney, но в будущем намерена расширить круг партнеров. Суини уверен, что совместная работа над распределением доходов может создать стимулы для взаимодействия между различными экосистемами.

Суини также акцентировал внимание на важности создания доверия у игроков. Он считает, что пользователи будут более охотно тратить деньги на цифровые товары в играх, если будут уверены, что этот контент останется с ними надолго. Создание совместимой экономики, в которой пользователи смогут перемещать свои активы между играми, станет ключевым моментом для повышения интереса к цифровым товарам.

Epic Games сталкивается с вызовами не только в области разработки игр, но и в судебных разбирательствах с крупными технологическими компаниями. Судебные тяжбы с Apple и Google продолжаются, и компания стремится добиваться большей свободы для разработчиков. Суини подчеркивает, что изменения в этой области могут занять много времени и потребуют последовательных шагов.

Несмотря на текущие трудности, Fortnite продолжает оставаться одним из самых популярных проектов Epic. Однако интерес к метавселенной, по мнению некоторых экспертов, начинает угасать. Суини и его команда не согласны с этой точкой зрения. Они уверены, что концепция метавселенной все еще актуальна и продолжает развиваться. Суини считает, что игроки ищут возможности взаимодействия и совместной игры, что делает метавселенную привлекательной.

В конце Тим Суини представил видение Epic Games как компании, находящейся на пороге значительных изменений. С финансовой устойчивостью и амбициозными планами на будущее, Epic готова к новым вызовам и возможностям. Суини уверен, что совместная работа с другими игроками в индустрии, а также создание инновационных продуктов и технологий, помогут компании занять лидирующие позиции в будущем.