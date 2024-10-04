Компания «Яндекс» планирует провести тестирование робокурьеров в Новом Уренгое, чтобы оценить их эффективность в зимних условиях. Испытания помогут компании улучшить технологии доставки, прежде чем расширять сервис в крупных городах.

Компания «Яндекс» решила провести испытания своих робокурьеров в Новом Уренгое в течение зимнего сезона. Этот шаг направлен на проверку возможностей роботов в сложных погодных условиях, что позволит улучшить их проходимость по снегу.

Выбор Нового Уренгоя для тестирования не случаен. Компания опирается на данные «Яндекс Погоды», которые показывают, как часто в этом регионе выпадает снег и какова его глубина. Хотя тесты не предполагают доставку заказов в этом городе, они помогут разработать новые технологии для работы роботов в зимних условиях.

В рамках испытаний «Яндекс» сосредоточится на усовершенствовании программного обеспечения и шин, проверяя различные варианты резины и рисунка протектора. Тестирование продлится всю зиму, и результаты помогут определить дальнейшие шаги компании.

Роботы «Яндекса» уже работают в нескольких городах, включая Москву и Мурино, предоставляя услуги доставки еды и товаров из более чем 500 магазинов и ресторанов. В Казани робот-доставщик обслуживает жилой комплекс, а в Красной Поляне компания изучала сценарии доставки в отели, начиная с июня 2023 года.

Ранее «Яндекс» заметил, что время доставки зимой увеличивается на 5-7 минут. Это может быть приемлемым для ресторанов, где допустимо отклонение от стандартного времени доставки. Эксперты отмечают, что выбор городов для запуска доставки будет зависеть от экономической целесообразности и наличия рабочей силы. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, существует нехватка курьеров, что может способствовать внедрению роботов.

На данный момент «Яндекс» запустил 130 роботов в эксплуатацию, еще 130 находятся на стадии сборки, что позволяет компании готовиться к расширению сервиса в будущем.