Компания Valve, известная своими успешными многопользовательскими играми, применяет ChatGPT для создания своего нового проекта Deadlock. Игра находится на ранних стадиях разработки, но уже привлекает внимание благодаря уникальному сочетанию механик шутера и элементов MOBA.
Deadlock представляет собой шутер от третьего лица, который черпает вдохновение из таких популярных игр, как Team Fortress 2 и Overwatch, а также включает элементы, характерные для DOTA 2. Эта комбинация стилей и механик создает нечто новое и знакомое одновременно, что делает игру многообещающей для Valve, которая выпускает игры не так часто.
Инженер компании Флетчер Данн поделился в социальных сетях, как команда использует ChatGPT для улучшения системы подбора игроков. Он описал, как чат-бот помог ему сформулировать гипотетический алгоритм, который мог бы эффективно решать задачи, стоящие перед разработчиками. ChatGPT не только понял запрос, но и предложил решение, основанное на венгерском алгоритме, что значительно упростило процесс подбора игроков и выбор героев.