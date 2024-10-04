Valve активно использует ChatGPT для разработки своей новой игры Deadlock, что позволяет оптимизировать систему подбора игроков. Этот подход демонстрирует, как генеративный ИИ помогает решать сложные задачи в игровом процессе.

Компания Valve, известная своими успешными многопользовательскими играми, применяет ChatGPT для создания своего нового проекта Deadlock. Игра находится на ранних стадиях разработки, но уже привлекает внимание благодаря уникальному сочетанию механик шутера и элементов MOBA.

Deadlock представляет собой шутер от третьего лица, который черпает вдохновение из таких популярных игр, как Team Fortress 2 и Overwatch, а также включает элементы, характерные для DOTA 2. Эта комбинация стилей и механик создает нечто новое и знакомое одновременно, что делает игру многообещающей для Valve, которая выпускает игры не так часто.

Инженер компании Флетчер Данн поделился в социальных сетях, как команда использует ChatGPT для улучшения системы подбора игроков. Он описал, как чат-бот помог ему сформулировать гипотетический алгоритм, который мог бы эффективно решать задачи, стоящие перед разработчиками. ChatGPT не только понял запрос, но и предложил решение, основанное на венгерском алгоритме, что значительно упростило процесс подбора игроков и выбор героев.



