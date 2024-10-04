Samsung сталкивается с серьезными проблемами в литейном производстве, что может привести к отделению этого подразделения. Низкий выход годных 3-нм чипов ставит под угрозу будущее компании на рынке полупроводников.





По информации, поступившей изнутри компании, проблемы с литейным производством и низкие показатели выхода продукции по 3-нм техпроцессу вынуждают Samsung пересмотреть свою стратегию. Дочерняя компания Samsung Securities ранее опубликовала отчет, в котором указала на сложности в конкуренции с TSMC, лидером в производстве полупроводников. В частности, Samsung испытывает трудности с внедрением более продвинутых технологий.

Текущий выход годных чипов Exynos 2500 составляет всего 20%. Этот уровень не позволяет компании эффективно производить чипы в нужных объемах, поскольку для рентабельности этот показатель должен находиться на уровне около 60%. Низкий выход чипов также означает, что Samsung рискует потерять контракты на поставку передовых чипов, которые в настоящее время получает TSMC, обладающая значительной долей рынка, равной 62,3%.

Среди клиентов TSMC находятся такие компании, как NVIDIA, Apple и Qualcomm, что подчеркивает серьезность ситуации для Samsung. Ожидается, что в конце месяца компания опубликует свои финансовые результаты за третий квартал, и прогнозы указывают на возможные операционные убытки в размере $385 миллионов для литейного бизнеса.

В дополнение к этому, Samsung уже начала перераспределять свои ресурсы, направляя персонал из литейного подразделения в более прибыльные сегменты, такие как производство памяти. Это может означать, что компания рассматривает возможность переноса своего литейного бизнеса в США в рамках плана по отделению.