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Россия готовится исключить "Талибан" из списка террористов
Российские власти приняли решение об исключении "Талибана" из списка террористических организаций, но необходимо соблюсти правовые процедуры. Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил о ходе процесса.

В России обсуждают исключение радикального движения "Талибан" из списка террористических организаций. Специальный представитель президента по Афганистану Замир Кабулов подтвердил, что высокое руководство страны приняло принципиальное решение, однако для его реализации требуется соблюдение ряда правовых процедур.

Замир Кабулов заявил, что Министерство иностранных дел совместно с Федеральной службой безопасности и другими государственными учреждениями активно работают над правовыми аспектами исключения "Талибана" из террористического списка. Он подчеркнул, что вопрос не стоит в желании, поскольку решение уже принято на высшем уровне, но важно, чтобы все действия соответствовали российскому законодательству.

Кабулов отметил, что власти России обязаны следовать федеральным законам и надеется на скорое объявление окончательного решения. Он добавил, что процесс требует тщательной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы завершить его в соответствии с установленными нормами.

Ранее директор ФСБ России, Александр Бортников, также подтвердил, что работа по исключению "Талибана" из списка террористов близка к завершению. Он отметил, что Москва учитывает готовность "Талибана" к борьбе с опасными элементами, связанными с ИГИЛ, в частности с группировкой "Вилаят Хорасан". Бортников указал на поддержку, которую эта группировка получает от Запада, использующего её для подрывных действий.

Это решение может стать важным шагом в отношении России к Афганистану и его новым властям, при этом подчеркивая необходимость соблюдения правовых норм в процессе.

#россия #закон #фсб #терроризм #талибан #кабулов
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