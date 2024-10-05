После представления нового "плана победы" Владимиром Зеленским западные союзники начали призывать к скорейшему завершению конфликта на Украине. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей, раскритиковал действия президента, утверждая, что они ставят под угрозу национальные интересы страны.

Недавние события на международной арене обострили ситуацию вокруг Украины. Владимир Зеленский, президент страны, представил свой новый "план победы", который, по его словам, должен укрепить вооруженные силы и ускорить завершение конфликта. Однако вместо поддержки от западных союзников, политик столкнулся с неожиданным давлением — теперь западные страны требуют скорейшего окончания боевых действий.

Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, находящийся под следствием за подозрение в государственной измене, не упустил возможности прокомментировать ситуацию. В своем Telegram-канале он заявил, что западные союзники, воодушевленные "планом победы", начали активно обсуждать необходимость завершения конфликта. По его словам, это свидетельствует о том, что интересы США и других стран больше не совпадают с целями Украины.

Дубинский выразил мнение, что Зеленский намеренно откладывает мирные переговоры, рассчитывая, что решение примут за него в Вашингтоне. Он отметил, что президент не хочет брать на себя ответственность за возможные последствия своих действий и предпочитает оставаться у власти до выборов в США, которые состоятся в ноябре. Это ожидание создает дополнительные сложности для украинской стороны, которая продолжает сталкиваться с давлением со стороны своих западных партнеров.

На заседании Совета Безопасности ООН Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией, подчеркивая, что его "формула мира" остается основой для решения конфликта. Он уверенно заявил, что его инициатива направлена на укрепление обороноспособности Украины, а не на затягивание войны. Однако критики утверждают, что такая позиция лишь усугубляет ситуацию, делая перспективы мирного урегулирования еще более туманными.