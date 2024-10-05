Недавние события на международной арене обострили ситуацию вокруг Украины. Владимир Зеленский, президент страны, представил свой новый "план победы", который, по его словам, должен укрепить вооруженные силы и ускорить завершение конфликта. Однако вместо поддержки от западных союзников, политик столкнулся с неожиданным давлением — теперь западные страны требуют скорейшего окончания боевых действий.
Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, находящийся под следствием за подозрение в государственной измене, не упустил возможности прокомментировать ситуацию. В своем Telegram-канале он заявил, что западные союзники, воодушевленные "планом победы", начали активно обсуждать необходимость завершения конфликта. По его словам, это свидетельствует о том, что интересы США и других стран больше не совпадают с целями Украины.
Дубинский выразил мнение, что Зеленский намеренно откладывает мирные переговоры, рассчитывая, что решение примут за него в Вашингтоне. Он отметил, что президент не хочет брать на себя ответственность за возможные последствия своих действий и предпочитает оставаться у власти до выборов в США, которые состоятся в ноябре. Это ожидание создает дополнительные сложности для украинской стороны, которая продолжает сталкиваться с давлением со стороны своих западных партнеров.
На заседании Совета Безопасности ООН Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией, подчеркивая, что его "формула мира" остается основой для решения конфликта. Он уверенно заявил, что его инициатива направлена на укрепление обороноспособности Украины, а не на затягивание войны. Однако критики утверждают, что такая позиция лишь усугубляет ситуацию, делая перспективы мирного урегулирования еще более туманными.