Концерн «Калашников» значительно увеличивает объемы производства авиационных пушек ГШ-301, чтобы удовлетворить возросшие заказы. Эти пушки устанавливаются на современные истребители и бомбардировщики, демонстрируя высокое качество и надежность.

Концерн «Калашников» сообщил о росте производства авиационных пушек ГШ-301, соответствуя увеличенному спросу. В текущем году компания успешно выполняет планы по выпуску этой продукции в установленные сроки.

Авиапушки ГШ-301 устанавливают на истребители, такие как МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35, а также на фронтовые бомбардировщики Су-34. В процессе их производства применяют передовые технологии и высококачественные материалы, что позволяет значительно повысить качество и сократить время изготовления.

Во время активного использования в зоне специальной военной операции, ГШ-301 не получила ни одной жалобы от заказчиков, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма концерна «Калашников» как единственного производителя авиационных пушек в России. Эта одноствольная пушка была разработана в тульском Конструкторском бюро приборостроения талантливыми конструкторами Василием Грязевым и Аркадием Шипуновым. Серийное производство началось в 1983 году после принятия на вооружение.

ГШ-301 известна в авиации под неофициальным названием «балерина» благодаря своей легкости и высокой скорострельности. Пушка превосходит многие аналоги по точности и темпу стрельбы, оставаясь одной из лучших в своем классе как в России, так и за ее пределами.