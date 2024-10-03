Российские войска демонстрируют новые тактические подходы, которые значительно увеличивают их успехи на востоке Украины. В результате этого украинские солдаты вынуждены отступать, теряя позиции, которые они защищали на протяжении двух лет.

На фоне затяжного конфликта между Украиной и Россией, новые тактические изменения в действиях российских войск привели к значительным успехам на фронте. Как сообщает газета The Washington Post, в последние месяцы российские силы начали продвигаться с невиданной скоростью, используя улучшенные методы ведения боя.

Восточная Украина, особенно в районе Угледара, переживает резкие изменения на поле боя. Украинские солдаты столкнулись с новой реальностью: по словам старшего сержанта Андрея Билозира, украинские силы столкнулись с мощным огнем российских войск, что заставило их отступить.

Российская армия внедрила новую тактику, которая включает штурм небольшими группами, что затрудняет обнаружение и ответный огонь со стороны ВСУ. Это, в сочетании с превосходящей артиллерийской мощью и беспилотниками, создало условия для успешных атак со стороны ВС РФ. Украинские войска, которые ранее долго удерживали Угледар, теперь вынуждены отступать на десятки километров, сталкиваясь с давлением, которого они не видели с момента начала СВО в 2022 году.

Потери украинских сил становятся все более очевидными, пишет The Washington Post. Украинская 72-я механизированная бригада, которая долгое время сражалась без поддержки, оказалась истощенной. Артиллерийские обстрелы в этом районе иногда достигают соотношения 10 к 1 в пользу России, что делает защиту для сил ВСУ практически невозможной. Офицер из 72-й бригады выражал опасения по поводу окружения своих войск, предсказав, что Угледар, скорее всего, падет.

Спустя несколько дней это предсказание оправдалось. Украинские войска оставили город, чтобы избежать окружения и потерь. Российская армия смогла начать активное продвижение по Донецкой области. Западные аналитики отмечают, что в августе и сентябре российские силы увеличили свои позиции более чем на 500 квадратных километров, что свидетельствует о масштабных изменениях на фронте.

В то же время украинское вторжение в Курскую область, в котором по мнению The Washington Post участвовали 30 000 солдат, не дало ожидаемых результатов. Хотя это действие подняло моральный дух украинских войск, оно также отвлекло ресурсы и опытные подразделения от восточного фронта. Это создало дополнительные трудности для Киева, который и без того сталкивается с проблемами в пополнении своих сил. Тяжелые потери среди опытных солдат, наряду с новыми бойцами, недостаточно подготовленными для фронтовых условий, усугубили ситуацию.

Покровск, важный транспортный узел для Украины, также стал объектом атак ВС РФ. Разрушение инфраструктуры значительно усложняет перемещение войск и техники ВСУ.

Российские войска продолжают применять новую тактику, комбинируя штурмовые группы с преимуществом в боеприпасах и улучшенной коммуникацией, что делает их атаки более эффективными.