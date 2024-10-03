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PoZiTiv4iK
ВСУ установили невзведенные мины с посланием для российских солдат: "Русские, простите"
Это событие вызывает вопросы о настроениях на фронте и отношении украинцев к войне.

На фоне продолжающегося конфликта между Украиной и Россией, украинские саперы решили сделать неожиданный шаг, оставив мины с посланием для российских бойцов. Это действие привлекло внимание и вызвало обсуждения о реальных мотивах и чувствах бойцов.

Сапер из Ленинградского полка с позывным Бурзум сообщил РИА Новости, что во время разминирования они обнаружили невзведенные мины, в которых находились записки с простым, но неожиданным текстом: "Русские, простите". Это действие, по его мнению, свидетельствует о том, что некоторые украинские военнослужащие не поддерживают идею войны и выражают сомнения в ее необходимости. Бурзум отметил, что такая форма протеста указывает на то, что многие украинские солдаты понимают, что конфликт не является их личным выбором, а результатом манипуляций со стороны Запада и нынешней правящей украинской клики.

Кроме того, как сообщают западные СМИ, число украинцев, отказывающихся воевать, продолжает расти.

#россия #украина #сво #всу #мины
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