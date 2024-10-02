В Беларуси сотовые операторы получат право предоставлять микрозаймы, что изменит финансовый рынок. Новый законопроект о потребительском кредите уже прошел первое чтение в Палате представителей.

В Беларуси произошли значительные изменения в сфере микрофинансирования. Члены Палаты представителей одобрили законопроект, который наделяет операторов сотовой связи правом выдавать микрозаймы.

Алексей Райко, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам, поделился подробностями законопроекта «О потребительском кредите (микрозайме)». Он отметил, что теперь операторы связи смогут не только предоставлять услуги связи, но и участвовать в финансовых операциях. Это решение расширяет возможности для граждан, нуждающихся в быстром доступе к деньгам.

Законопроект включает важные нормы, касающиеся информирования потребителей на всех этапах кредитования. От момента заключения договора до выполнения обязательств — каждый шаг будет прозрачен. Кроме того, вводится понятие дополнительных платных услуг, а микрозаймы будут выдаваться исключительно в белорусских рублях, без иностранной валюты.

Райко также рассказал о новой функции — отсрочке платежей в трудных жизненных ситуациях. Например, потеря работы или временная нетрудоспособность станет основанием для отсрочки. Это новшество направлено на защиту прав потребителей и поможет многим белорусам в сложные времена.

Законопроект также унифицирует подходы к предоставлению микрозаймов и потребительских кредитов, что упростит процесс получения финансовых услуг. Принятие этих норм создаст условия для развития потребительского кредитования и повысит качество услуг, предлагаемых банками и микрофинансовыми организациями.