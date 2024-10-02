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Путин: БПЛА способны заменить боевую авиацию
В ходе визита в "Руднево" президент России Владимир Путин обсудил возможности беспилотников. Он отметил, что скорость новых аппаратов достигает 700 км/ч, что меняет подход к ведению боевых действий.

На фоне стремительного развития технологий беспилотные летательные аппараты становятся ключевым элементом военной стратегии. Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в индустриальном парке "Руднево" рассказал о значении БПЛА и их способности выполнять задачи, традиционно отведенные боевой авиации.

Путин отметил, что современные беспилотники не только облегчают военные операции, но и кардинально меняют принципы ведения боевых действий. Он подчеркнул, что скорость БПЛА, производимых в России, может достигать 300-700 км/ч, что открывает новые возможности для военных.  

Во время встречи студенты колледжей поделились своими разработками и навыками, полученными в процессе обучения. Их стремление к инновациям впечатлило президента, который отметил, что такие знания крайне важны для будущего армии.  

"Эти аппараты могут выполнять задачи, которые раньше были доступны только армейской авиации", — подчеркнул Путин, указывая на необходимость адаптации военной стратегии к новым технологиям. Он также добавил, что современные БПЛА способны противодействовать крупным летательным аппаратам, что делает их важным инструментом в обороне.  

Президент выразил благодарность студентам за их работу, подчеркнув, что освоение технологий БПЛА поможет сохранить жизни солдат в зоне специальной военной операции. Это не просто слова, а признание значимости их вклада в будущее страны.  

#технологии #армия #авиация #бпла #путин
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