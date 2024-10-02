Исследование компании TD Cowen раскрыло фактическую стоимость производства iPhone 16 Pro Max.

Новая модель iPhone 16 Pro Max уже привлекла внимание пользователей и экспертов. Исследование, проведенное компанией TD Cowen, раскрыло интересные факты о стоимости производства этого устройства, которые заставляют задуматься о ценообразовании в мире высоких технологий.

Согласно данным, общая стоимость производства модели iPhone 16 Pro Max с 256 ГБ памяти составляет 485 долларов. Это впечатляющее число, особенно если учесть, что оно составляет лишь треть от розничной цены устройства. Для сравнения, производство iPhone 15 Pro Max обошлось в 453 доллара, что на 32 доллара меньше, чем у новинки.

Камеры и дисплей стали одними из самых дорогих компонентов нового iPhone. Установка задней камеры занимает целых 16% от общей стоимости, а панель дисплея с сенсорным экраном обошлась в такую же сумму. Интересно, что задняя камера iPhone 15 Pro Max стоила 70 долларов, что составляло 15% от его производственных затрат. Разница в ценах объясняется тем, что новая 48-мегапиксельная камера значительно дороже 12-мегапиксельной, установленной в предыдущей модели.

Чип A18 Pro, который обеспечивает работу iPhone 16, стоит всего на 5 долларов дороже, чем его предшественник A17 Pro. Это удивляет, учитывая значительные улучшения, которые он предлагает. Также на 5 долларов выросли затраты на память и хранилище, а более емкая батарея обошлась в 15 долларов.

Кроме того, стоимость материалов для стандартного iPhone 16 увеличилась до 416 долларов, что на 21 доллар больше, чем у iPhone 15. При этом Apple выставила новую модель на своем сайте в США с ценником на 100 долларов выше, чем у предыдущей версии.

Не стоит забывать и о новых функциях. Все модели iPhone 16 теперь оснащены кнопкой Capture, которая делает камеру более доступной. Однако анализ производственных затрат не учитывает эту новинку, в то время как ранее стало известно, что замена кнопки может обойтись пользователям очень дорого (подробнее про стоимость ремонта кнопки читайте здесь).