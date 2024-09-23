Apple представила новую кнопку камеры на iPhone 16, но пользователи не впечатлены. Если кнопка выйдет из строя, стоимость ее ремонта может достигать 750 долларов.

В этом году Apple удивила пользователей новой кнопкой на боковой стороне iPhone 16. Эта кнопка, расположенная для удобного доступа при горизонтальном использовании устройства, должна выполнять функции затвора камеры и предлагать тактильный отклик. Однако отзывы пользователей показывают, что не все так гладко, как ожидалось.

Новая кнопка iPhone 16 задумана для улучшения взаимодействия с камерой, позволяя легко открывать меню и регулировать настройки. На первый взгляд, это звучит как шаг вперед в дизайне, но на практике многие пользователи сталкиваются с разочарованием. Кнопка, состоящая из девяти компонентов, значительно увеличивает риск поломки. Если она выходит из строя, Apple классифицирует это как «другие повреждения», что приводит к шокирующим ценам на ремонт. Для iPhone 16 стоимость ремонта может достигать $624, а для iPhone 16 Pro — около $751.

Проблема кроется не только в высокой цене. Пользователи отмечают, что кнопка расположена неудобно, и дотянуться до нее становится сложно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Это приводит к неудачным попыткам сделать снимок, так как удерживать телефон устойчиво становится проблематично. Кроме того, интерфейс, который появляется при использовании кнопки для настройки параметров камеры, вызывает недовольство. Многие считают его громоздким и менее интуитивным по сравнению с простым касанием на сенсорном экране.

Несмотря на намерение Apple улучшить опыт использования камеры, реальность оказывается далекой от идеала. Пользователи сталкиваются с неудобствами, которые могут заставить их отказаться от новой функции. Высокая стоимость ремонта добавляет масла в огонь, заставляя задуматься, стоит ли использовать эту кнопку.