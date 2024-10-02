Генеральный директор Epic Games Тим Суини поделился мнением о текущих трендах в игровой индустрии на фестивале Unreal Fest. Он отметил, что высокобюджетные игры не всегда оправдывают ожидания, в то время как Fortnite продолжает набирать популярность.

На фестивале Unreal Fest в Сиэтле Тим Суини, генеральный директор Epic Games, обратил внимание на значительные изменения в игровой индустрии. Он заявил, что текущая ситуация напоминает «смену поколений», когда высокобюджетные игры не всегда достигают успеха, в отличие от продолжающегося роста Fortnite.

Суини начал свое выступление с впечатляющих цифр: Fortnite достигла рекорда в 110 миллионов активных пользователей за последний праздничный сезон. Это событие подтверждает, что игра продолжает оставаться на пике популярности, несмотря на изменения в игровом ландшафте. Генеральный директор подчеркнул, что игроки все больше тянутся к масштабным проектам, которые предлагают возможность взаимодействия с друзьями. Он заметил, что восприятие ценности игры растет пропорционально количеству друзей, с которыми можно играть.

«Совместные игры, голосовые чаты и виртуальные концерты создают уникальный опыт», — отметил Суини. Он добавил, что многие используют термин «метавселенная» для описания этой новой реальности, хотя мнения по этому поводу сильно различаются. Для одних метавселенная ассоциируется с проектами Facebook* в области VR, для других — с изменениями в Fortnite.

Суини также акцентировал внимание на том, что многие высокобюджетные игры, такие как Suicide Squad и Final Fantasy 16, не оправдали ожиданий. Это подчеркивает важность создания качественного контента, который привлекает внимание игроков. В то время как некоторые проекты сталкиваются с трудностями, Fortnite продолжает привлекать внимание мировых брендов, включая Disney и Star Wars.

Развивающаяся история и постоянные обновления контента в Fortnite создают уникальный опыт, который невозможно повторить. Суини уверен, что именно в этом заключается будущее игровой индустрии. Он считает, что создание захватывающего контента, который вовлекает пользователей, станет ключевым фактором в успехе игр.

Несмотря на скептицизм некоторых экспертов по поводу метавселенной, Суини продолжает верить, что Fortnite задает новые стандарты в развлечениях. Эта игра стала не просто платформой для игр, а настоящим культурным феноменом, который объединяет людей по всему миру.