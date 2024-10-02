Польша получает кредит в размере $3,08 миллиарда от США для приобретения вертолетов AH-64 Apache. Это уже третий кредит, который правительство США предоставляет Польше для закупки оружия.

Польша заключила новое соглашение с Соединенными Штатами на сумму $3,08 миллиарда. Эти средства пойдут на покупку вертолетов AH-64 Apache.

Министерство национальной обороны Польши сообщило о подписании кредитного соглашения 13 августа 2024 года. Это соглашение стало частью Программы финансирования иностранных военных операций, которая позволяет союзникам США получать кредиты на закупку военной техники. Польша уже получила два кредита на общую сумму $7,08 миллиарда на закупку оружия в последние годы.

Ранее, в августе, польское министерство подписало контракт на $10 миллиардов на закупку 96 вертолетов AH-64E Apache. Поставки запланированы на период с 2028 по 2032 год.

AH-64E Apache представляет собой ударный вертолет, который способен выполнять множество боевых задач. Длина вертолета составляет 17,73 метра, а размах его ротора — 14,63 метра. Масса пустого вертолета — около 5165 килограммов, а максимальный взлетный вес достигает 10 433 килограммов.

Силовая установка включает два турбовальных двигателя, которые обеспечивают максимальную скорость около 300 километров в час и возможность работы на высоте до 6400 метров. Системы управления полностью оцифрованы и оснащены современными функциями автопилота, что улучшает управляемость.

AH-64E также имеет передовые сенсорные системы, включая радар AN/APG-78 Longbow, который позволяет обнаруживать цели даже в сложных условиях. Вертолет может вести огонь из 30-мм автоматической пушки и нести различные ракеты, включая AGM-114 Hellfire и AIM-92 Stinger.

С дальностью полета около 476 километров, AH-64E Apache подходит для выполнения разнообразных задач, таких как атака бронетехники и поддержка наземных войск.