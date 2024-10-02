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GeForce RTX 4060 занимает второе место по популярности среди графических процессоров
NVIDIA продолжает укреплять свои позиции на рынке, а конкуренция с AMD становится все более напряженной.

Сентябрь 2024 года стал важным этапом для рынка графических процессоров. Результаты опроса Steam Hardware and Software подтверждают, что NVIDIA не только удерживает лидерство, но и демонстрирует рост популярности своих новых моделей.

Согласно свежим данным от Valve, GeForce RTX 4060 теперь занимает второе место среди графических процессоров, уступая лишь GeForce RTX 3060. Эта модель, наряду с RTX 4060 Laptop и RTX 4060 Ti, активно завоевывает сердца геймеров. Интересно, что в топ-10 также попала GeForce RTX 4070, что подчеркивает стабильный интерес к продуктам NVIDIA.  

На фоне этого успеха AMD сталкивается с трудностями. Их карты RDNA 3 не смогли произвести ожидаемого эффекта, а устаревшие модели, такие как Radeon RX 6600, продолжают оставаться наиболее популярными среди пользователей. С выходом RDNA 4 компания надеется предложить конкурентоспособные решения для среднего класса, но время покажет, насколько успешно это получится.  

Геймеры по-прежнему выбирают разрешение 1080p, что говорит о том, что переход на 4K или 8K не является приоритетом. NVIDIA уверенно продвигает технологии, такие как DLSS и трассировка лучей, которые становятся стандартом в новых играх. AMD, в свою очередь, начинает интегрировать ИИ в свои технологии масштабирования и улучшения графики, что может изменить расстановку сил на рынке.  

С учетом предстоящего выпуска Radeon RX 8700 XT и 8800 XT, AMD готова занять более сильные позиции в среднем ценовом сегменте. Однако, несмотря на эти шаги, результаты опроса показывают, что NVIDIA продолжает доминировать, и выделиться на фоне их успеха будет непросто.

#nvidia #игры #geforce rtx 4060 #графические процессоры
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NVIDIA может временно остановить поставки GPU для видеокарт RTX 4060 и 4060 Ti
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