Realme готовит к запуску GT 7 Pro, который удивит пользователей самой большой батареей в истории бренда. Ожидаемая мощность аккумулятора превысит 6000 мАч, что обеспечит долгую работу устройства.

Realme активно готовится к запуску своего нового флагмана GT 7 Pro. Этот смартфон обещает стать настоящим хитом благодаря уникальным характеристикам, особенно впечатляющей батарее.

Согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station, GT 7 Pro получит углеродно-кремниевый аккумулятор с емкостью более 6000 мАч. Это станет самым большим показателем среди всех устройств Realme. Хотя точные параметры батареи пока не раскрыты, уже сейчас можно говорить о значительном улучшении по сравнению с предыдущими моделями. Например, GT 5 имел аккумулятор на 5400 мАч, но поддерживал лишь 100 Вт зарядки. Новый флагман, согласно сертификации 3C, может комплектоваться зарядным устройством на 120 Вт, что позволит пользователям быстро восполнять заряд.

Помимо увеличенной емкости батареи, GT 7 Pro также может поддерживать беспроводную зарядку на уровне 50 Вт.

Важным аспектом устройства станет чип Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4), который обеспечит высокую производительность. Ожидается, что смартфон получит 6,78-дюймовый экран BOE с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Также в арсенале GT 7 Pro окажется до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.0.

Камеры устройства тоже не останутся в стороне: фронтальная камера на 32 мегапикселя и основная на 50 мегапикселей с поддержкой OIS, а также сверхширокий объектив и перископическая телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом.