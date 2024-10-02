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Представлен суперкар Aston Martin Valiant, разработанный по заказу гонщика Формулы-1 Фернандо Алонсо
Aston Martin представила новый Valiant, который теперь доступен на китайском рынке по цене 30,525 миллиона юаней.

Aston Martin с гордостью анонсировала выход модели Valiant на китайский рынок, предлагая уникальный суперкар по рекомендованной цене 30,525 миллиона юаней (402,8 млн руб.). Ограниченный тираж в 38 экземпляров делает этот автомобиль настоящей находкой для коллекционеров и автолюбителей.

Valiant, созданный специализированным подразделением Q by Aston Martin, представляет собой выдающийся трековый автомобиль, который также подходит для повседневной эксплуатации. Этот уникальный суперкар разработан по личному заказу гонщика Формулы-1 Фернандо Алонсо. Под капотом у него мощный 5,2-литровый V12 с двойным турбонаддувом, который развивает впечатляющие 745 лошадиных сил и 753 Нм крутящего момента.

Дизайн Valiant черпает вдохновение из V8 Vantage 1977 года и гоночного автомобиля RHAM/1 "Muncher" с Ле-Мана 1980 года. Кузов в значительной степени изготовлен из углеродного волокна. Аэродинамические элементы, такие как большой сплиттер, фиксированное заднее антикрыло и нижний диффузор, обеспечивают отличную управляемость на высоких скоростях.

Valiant оснащен 21-дюймовыми коваными дисками из магниевого сплава и углеродно-керамическими тормозами, что гарантирует высокую эффективность торможения. Внешняя часть колес обрамлена ветроустойчивой защитой из углеродного волокна, которая включает шесть воздухозаборников для оптимального охлаждения. Выхлопная система из титанового сплава с четырьмя патрубками добавляет автомобилю агрессивный звук и подчеркивает его спортивный характер.

Внутри Valiant предлагает множество гоночных функций. Специальные сиденья Recaro Podium с вентиляцией и четырехточечные ремни безопасности обеспечивают максимальную поддержку и безопасность во время езды. Оформление интерьера выполнено с использованием алькантары или кожи, а двери имеют индивидуальный скульптурный дизайн, который выделяет автомобиль среди других моделей.

Задний подрамник, напечатанный на 3D-принтере, снижает вес автомобиля на 3 килограмма, а литий-ионный аккумулятор для гонок уменьшает массу еще на 11,5 килограмма. Система адаптивных гидрораспределителей Multimatic, доступная только для самых эксклюзивных моделей, обеспечивает идеальную управляемость на треке.


#китай #автомобили #суперкар #aston martin #valiant
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