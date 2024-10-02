Samsung анонсировала запуск Galaxy Chromebook Plus, который обещает стать самым тонким и легким в своем классе.

Samsung совместно с Google представила Galaxy Chromebook Plus, который, по утверждениям компании, является самым тонким и легким Chromebook Plus на рынке. Устройство выйдет в продажу в этом месяце с начальной ценой $699.

Galaxy Chromebook Plus оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем, который обеспечивает яркие и четкие изображения. Однако его главной особенностью является удивительная толщина всего 11,8 мм и вес около 1,17 кг, что делает его удобным для переноски. Устройство укомплектовано полноценной цифровой клавиатурой, что добавляет удобства при наборе текста.

Внутри Chromebook Plus работает процессор Intel Core 3 100U из серии Raptor Lake-R. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Одной из ключевых характеристик является время автономной работы, которое достигает 13 часов, что идеально подходит для активных пользователей, работающих вне дома или офиса.

Инновации не ограничиваются только аппаратной частью. Samsung добавила новую кнопку быстрой вставки, которая упрощает взаимодействие с устройством. Среди новых функциональных клавиш выделяются кнопка голосовой диктовки (F10) и клавиша вспомогательных функций (F11), которые делают работу с Chromebook более удобной и эффективной.